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07 Березень 2019, Київ 10:32
Новини | Події

У Запоріжжі стріляли в громадського активіста – поліція

5 березня у Запоріжжі напали на ек-голову антикорупційної комісії ЗОДА

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У Запоріжжі поліцейські встановлюють осіб, що скоїли напад на громадського активіста, повідомили у тамтешньому управлінні поліції.

«6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від чоловіка 1952 року народження, який повідомив, що на вулиці невідомі на нього напали та побили. На місці події поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих в масках, завдали йому тілесних ушкоджень та спричинили постріл у ліве стегно. Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, одного з підозрюваних нападників затримали, трьох інших шукають.

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За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство».

Днями, 5 березня, невідомі у Запоріжжі здійснили напад на колишнього голову антикорупційної комісії Запорізької облдержадміністрації. Підприємець і журналіст Дмитро Марченко потрапив після нападу до реанімації. Тоді теж повідомлялося про 4 нападників і порушену справу за статтями про замах на вбивство і розбій.

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