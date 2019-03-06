Рік після нападу: СБУ продовжує розслідування справи журналіста Радіо Свобода

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування провадження за фактом «можливого умисного перешкоджання» здійсненню професійної діяльності фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка. Про це йдеться в отриманій 6 березня відповіді прес-служби СБУ на запит Радіо Свобода.

Розслідування здійснюється «за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», вказують у спецслужбі.

«Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Наразі такого дозволу не отримано», – інформують в СБУ.

Журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко постраждав від дій поліцейського під час розгону наметового містечка під Верховною Радою 3 березня 2018 року. Під час інциденту Нужненко мав посвідчення журналіста, яке тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. Аж раптом працівник поліції підійшов до кореспондента зі спини і розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.

Журналіст написав заяву про перешкоджання журналістській діяльності до поліції, а прокуратура міста Києва відкрила своє провадження, яке згодом передала на розслідування до Служби безпеки України.