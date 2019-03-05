У Запоріжжі напали на екс-керівника антикорупційної комісії при ОДА

У Нацполіції повідомили, що 5 березня невідомі здійснили напад на колишнього голову антикорупційної комісії Запорізької облдержадміністрації.

«Надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них самостійно звернувся чоловік 1972 року народження. Лікарі попередньо діагностували у нього перелам кісток черепу. Потерпілого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення. Поліцейські встановили, що близько 15:00 біля під’їзду за місцем мешкання постраждалого четверо невідомих завдали йому численні удари по голові. Зловмисники також відкрито заволоділи сумкою потерпілого», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, зараз нападників шукають і вивчають можливі версії вчинення злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтями замах на вбивство і розбій.

Хоча у поліції не вказують імені постраждалого, за даними кореспондента Радіо Свобода у Запоріжжі, йдеться про Дмитра Марченка, який очолював антикорупційну комісію при ЗОДА з березня 2016-го до квітня 2017 року. Марченко – підприємець і журналіст, засновник та керівник місцевого сайту «Антикор Запорожье».