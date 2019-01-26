Замовники нападу на Євромайдан Дніпра досі не названі – активісти

Під будівлею Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня активісти Євромайдану згадували події п’ятирічної давнини. 26 січня 2014 року, під будівлею ОДА тодішня влада за допомогою «тітушок» намагалась придушити акцію проєвропейськи налаштованих демонстрантів, які прийшли вимагати відставки голови облдержадміністрації.

На акцію зібралось кілька десятків дніпрян, активістів Євромайдану. Вони облаштували імпровізовану фотовиставку кадрів тих подій. На паркані ОДА, фактично на місці, де все відбувалось, розвісили кілька десятків світлин дніпровських журналістів, блогерів та громадських активістів.

Люди також ділились спогадами про той день.

«Ми стояли біля ОДА і бачили, як гуртувалась міліція. І раптом хтось кричить: «Тітушки!». Спершу ми подумали, що це провокація, я не думала, що насправді будуть силові дії. Дехто з наших людей вже мав інформацію, що на території військового шпиталю, у церкві УПЦ (МП), палицями озброювали «тітушок». У них було ще кілька локацій, у тому числі в будівлі ОДА. Тобто ці дії були сплановані, і не «тітушками», це були лише виконавці», – розповіла Радіо Свобода учасниця подій Людмила Кострюкова.

Водночас учасники акції зазначали, що розчаровані тим, як відбувається розслідування побиття: замовники досі офіційно не названі, з десятків безпосередніх виконавців-«тітушок» покарані лише кілька людей. За словами активістів, правоохоронці досі не визначили, хто саме фінансував та організовував напад на мирних мітингарів, а також чому «тітушки» перебували в будівлях ОДА та облради.

«До відповідальності притягуються «стрілочники» з числа правоохоронців або представників тодішньої влади, другорядні особи, але не перші особи. Їм навіть не висунуті підозри. Я як учасник подій понад рік вимагав, щоб мене просто опитали слідчі. Мене жодного разу не викликали до суду як свідка, хоча тривають судові процеси», – сказав учасник подій, народний депутат України Андрій Денисенко.

Наразі активісти подали інформаційні запити до обласної прокуратури з вимогою поінформувати про хід розслідування й готують звернення до Генеральної прокуратури України.

2018 року в обласній прокуратурі повідомляли, що через події 26 січня під ОДА було засуджено семеро людей. Зокрема, одного учасника побиття засудили до двох років 10 місяців обмеження волі, ще одного – до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном. Трьом учасникам побиття (так званим «тітушкам») присуджені штрафи.

Окрім того, суд присудив два роки обмеження волі з випробувальним терміном колишньому начальнику відділу ДАІ, який фальшував і вимагав від підлеглих підроблення протоколів затримання митингувальників. До штрафу засудили також інспектора ДАІ, який брав участь у фальшуванні протоколів.

26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією під час акції протесту проти тодішньої влади і на підтримку євроінтеграції сталось побиття «тітушками» мирних демонстрантів, постраждали десятки людей, зокрема журналісти.

«Тітушок» прикривала міліція. Тоді ж були затримані та утримувались під вартою через звинувачення «в організації масових заворушень» 22 мирних громадянина, як учасники мітингу, так і непричетні люди. . У лютому 2014 року справи проти всіх затриманих євромайданівців закрили.