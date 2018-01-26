У Дніпрі через розгін місцевого Євромайдану чотири роки тому засудили 7 людей – прокуратура

У Дніпрі через розгін місцевого Євромайдану і побиття «тітушками» учасників мирної акції під ОДА 26 січня 2014 року всі 8 кримінальних проваджень, розслідуваних прокуратурою, передано до суду, 7 людей наразі засуджені. Про це Радіо Свобода у п’ятницю повідомили в обласній прокуратурі у відповідь на запит.

За даними прокуратури, у чотирьох провадженнях, розслідуваних прокуратурою і переданих до суду, вже винесені вироки.

Зокрема, трьом учасникам побиття (так званим «тітушкам»), обвинуваченим за статтею 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського), присуджені штрафи.

Ще одному учаснику побиття, якого звинуватили за статтею 340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів) і 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів), присудили три роки позбавлення волі, однак потім суд його звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки. Ще одного учасника побиття засудили до 2 років 10 місяців обмеження волі.

Як поінформували в прокуратурі, окрім того, суд присудив два роки обмеження волі з випробувальним терміном 2 роки колишньому начальнику відділу ДАІ області, який фальшував і вимагав від підлеглих підроблення протоколів затримання євромайданівців і був обвинувачений за статтею 366 (службове підроблення). До штрафу був засуджений також інспектор ДАІ, який брав участь у фальшуванні протоколів.

Як розповіли в обласній прокуратурі, ще в 4 провадженнях, розслідуваних прокуратурою і переданих до суду, судовий розгляд ще триває. Зокрема, ще немає судового рішення щодо колишніх високопосадовців обласної ради та облдержадміністрації, підозрюваних в організації побиття євромайданівців, які є фігурантами одразу чотирьох кримінальних проваджень – за статтею 365 (перевищення влади), 294 (масові заворушення), 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) та 340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів).

Суд ще не виніс рішення щодо двох колишніх високопосадовців міської міліції, щодо яких відкрите провадження за статтею 293 (групове порушення громадського порядку). Також ще розглядається суді справа щодо одного із суддів Бабушкінського, підозрюваного у винесенні неправомірних рішень про арешти євромайданівців (статті 371 і 375 –завідомо незаконні затримання та винесення завідомо неправомірного рішення).

Як поінформували в прокуратурі, розслідування справи щодо ще одного судді, який виносив рішення щодо дніпровських євромайданівців, призупинене через оголошення підозрюваного у розшук. У прокуратурі також підтвердили, що жодна з осіб, засуджених через події 26 січня, не була позбавлена волі.

Водночас у п’ятницю активісти Євромайдану і свідки подій під облдержадміністрацією прийшли до обласної прокуратури з плакатами і фотографіями тих подій. Вони вимагали покарання не тільки безпосередніх учасників побиття, а й організаторів та замовників, імена яких досі офіційно не названі.

«Пройшло вже чотири роки і нікого із замовників не покарали. На лаві підсудних зовсім не ті люди, яких хотілось би бачити», – сказала свідок подій Юлія Мельниченко.

26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією під час акції протесту проти тодішньої влади і на підтримку євроінтеграції сталось побиття «тітушками» мирних демонстрантів, постраждали десятки людей, зокрема, журналісти. Тоді ж були затримані та утримувались під вартою через звинувачення «в організації масових заворушень» 22 мирних громадянина, як учасники мітингу, так і непричетні люди. У лютому 2014 року справи проти всіх затриманих були закриті прокуратурою.

