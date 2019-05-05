Поліція перекваліфікувала справу про напад на черкаського журналіста

Поліція Черкаської області повідомляє про перекваліфікацію справи про напад на черкаського журналіста Вадима Комарова.

Тепер справу розслідуватимуть за статтею «замах на умисне вбивство». Відразу після нападу, що стався в Черкасах 4 травня, поліція заявила про відкриття провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Про особу нападника в поліції наразі не повідомляють, його ще розшукують.

У поліції додали, що вирішили перекваліфікувати справу після «ретельного вивчення її матеріалів».

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«Напад на журналіста Черкас було вчинено вчора, 4 травня близько 9 години ранку на вулиці Небесної сотні у місті Черкаси. З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні, де він перебуває і зараз. Особу нападника встановлюють», – йдеться в повідомленні.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про напад, надати її правоохоронцям.

Напад на Комарова засудили в Національній спілці журналістів.