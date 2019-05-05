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05 Травень 2019, Київ 18:08
Новини | Події

Поліція перекваліфікувала справу про напад на черкаського журналіста

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про напад, надати її правоохоронцям

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Поліція Черкаської області повідомляє про перекваліфікацію справи про напад на черкаського журналіста Вадима Комарова.

Тепер справу розслідуватимуть за статтею «замах на умисне вбивство». Відразу після нападу, що стався в Черкасах 4 травня, поліція заявила про відкриття провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Про особу нападника в поліції наразі не повідомляють, його ще розшукують.

У поліції додали, що вирішили перекваліфікувати справу після «ретельного вивчення її матеріалів».

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«Напад на журналіста Черкас було вчинено вчора, 4 травня близько 9 години ранку на вулиці Небесної сотні у місті Черкаси. З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні, де він перебуває і зараз. Особу нападника встановлюють», – йдеться в повідомленні.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про напад, надати її правоохоронцям.

Напад на Комарова засудили в Національній спілці журналістів.

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