Умисне вбивство, корисливі мотиви, раптова сварка – поліція про версії загибелі журналіста Комарова

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова розглядає три версії, які могли стати цьому причиною, повідомив речник Управління Нацполіції в Черкаській області Дмитро Грищенко.

«На жаль, на сьогоднішній день особа нападника не встановлена, проте робота у цьому напрямку триває. Зараз справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області. Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії – це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів», – повідомив Грищенко на сторінці у Facebook.

Він уточнив, що смерть Комарова настала близько другої години ночі після 46 днів проведених у комі.

Наразі, за словами Грищенка, призначено комплекс судових експертиз.

«Допитано понад 1300 осіб, встановлено та відпрацьовано понад 100 камер відеоспостереження, що розташовані по маршруту руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження», – додав представник поліції.

20 червня стало відомо, що помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили у місті 4 травня. Поліція повідомляла, що на чоловіка напав невідомий. Комарова з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці відкрили справу за статтею «замах на умисне вбивство». У НСЖУ назвали Комарова «незручним для багатьох місцевих політиків».