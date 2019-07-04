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04 Липень 2019, Київ 23:07
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«Зе!кандидати»: «нові обличчя» з сумнівним минулим. Хто йде в Раду від «Слуги народу»

«Зе!кандидати»: «нові обличчя» з сумнівним минулим. Хто йде в Раду від «Слуги народу»
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Чи дійсно всі кандидати від «Слуги народу» – «нові обличчя» з бездоганною репутацією? «Схеми» прискіпливо проаналізували списки кандидатів найрейтинговішої партії і з’ясували, хто із них має сумнівний політичний бекграунд, зв’язки з екс-соратниками Януковича і кумом Путіна Медведчуком та елітну закордонну нерухомість, вартістю в сотні мільйонів гривень. А також запитали в керівництва партії Зеленського, яка доля чекає на виявлених журналістами сумнівних кандидатів. Про все це – в нашому експериментальному форматі «Чисто «Схеми» від Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»

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