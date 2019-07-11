«Суддівська рулетка»: як в Окружному адмінсуді обходять авторозподіл справ між суддями («СХЕМИ» №223)

Як можуть українці бути впевненими в неупередженості суддів? В ідеалі – запорукою їхньої об’єктивності мала б бути система автоматизованого розподілу судових справ. Своєрідна «лотерея», у результаті якої комп’ютер автоматично визначав суддю для справи. Та на практиці існує чимало схем, які дозволяють обійти авторозподіл – і віддати справу на розгляд «потрібному» судді. «Схеми» кілька тижнів спостерігали за роботою Окружного адмінсуду Києва – та з’ясували, як там вдалося обійти автоматичну систему в резонансних справах Насірова, Коломойського і Нацбанку, конкурсу на голову митниці та інших. Розслідування Сергія Андрушка.Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».