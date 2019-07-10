Путін і Медведчук – герої фільму про «громадянський конфлікт» на Донбасі. Трансляцію анонсував «112-й» канал

Рим – На міжнародному, але маловідомому кінофестивалі у місті Таорміна на Сицилії відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Відкриваючи Україну» (Revealing Ukraine). Це розповідь американського режисера-оскароносця Олівера Стоуна про події в Україні устами президента Росії Володимира Путіна та його кума Віктора Медведчука. Судячи з добору протагоністів, наратив фільму очевидний: «2014 року на Майдані був державний заколот за підтримки агентів ЦРУ, що спричинило громадянський конфлікт на проросійському Донбасі». Випадково чи ні, а картину на італійському острові презентували 4 липня, коли президент Росії, перебуваючи в Римі, наживо переконував італійців у своїй правоті. Італійська національна преса майже проігнорувала презентацію – коротка новина про захід знайшла місце на шпальтах деяких сицилійських видань.

Знаний продюсер і сценарист Олівер Стоун давно відомий прихильністю до лідерів-диктаторів та антиамериканськими поглядами у своїй кінотворчості. Те, що він представив на фестивалі у курортному місті Таорміна (Taormina Film Fest) – лише частина документального кінопроєкту, який буде готовий до кінця літа. Потім стрічку «Відкриваючи Україну» планують показати у чотирьох серіях на українському телебаченні, інформує місцева преса, цитуючи продюсера фільму Олівера Стоуна.

Він же і серед дійових осіб у картині, оскільки провадить інтерв’ю з російським президентом Володимиром Путіним та українським політиком Віктором Медведчуком. Творцем фільму зазначають американського режисера українського походження Ігоря Лопатьонка, який, як зауважують у пресі, ховається в тіні іменитого продюсера.

Стоун і Лопатьонок вже вдруге намагаються документально інтерпретувати події в Україні від 2014 року на свій лад, тобто дотримуючись версії Кремля та сповідників конспірологічних теорій. 2016 року на цьому ж фестивалі був представлений перший фільм «Україна у вогні» про експрезидента Віктора Януковича та змовницьку версію про нібито причетність американських спецслужб до подій на Майдані в Києві.

«Суперечлива стрічка»

SputnikItalia використав факт презентації фільму Стоуна, щоб вкотре поширити кремлівський наратив на Апеннінах

Цього разу Олівер Стоун, на правах господаря, а саме голови журі 65-го кінофестивалю у Таорміні, розпорядився демонструвати незакінчений політичний фільм поза конкурсом і безплатно для глядачів. Він публічно заявив: «Наша мета – зупинити війну в Україні. Ми не «за» і не «проти» Володимира Путіна. Ми прагнемо розказати правду». Подібну риторику повторив для SputniklItalia і режисер Лопатьонок, але пішов ще далі, звинувативши в «українському заколоті» філантропа і підприємця Джорджа Сороса. «Шукачі правди» пояснювали глядачам сицилійського кінофоруму, що виклад українських подій у західній пресі нібито не відповідає дійсності.

«SputnikItalia використав факт презентації фільму Стоуна, щоб вкотре поширити кремлівський наратив на Апеннінах, мовляв в Україні не було ніякого народного протесту проти корупційного проросійського режиму, а стався державний заколот, підтриманий США. Така подача інформації в Італії, де владні сили совраністів-популістів у фаворі, мала своє відлуння серед публіки, яка поділяє погляди владних партій. Ця новина на російському пропагандистському сайті сповнена фейків, і у мережі «Фейсбук» мала понад двісті вподобань та стільки ж поширень. Невідомо, скільки цих кліків були від реальних користувачів чи тролів, але це свідчить, що в Італії є послідовники такого наративу», – зазначив для Радіо Свобода Массиміліано Ді Паскуале, італійський публіцист, експерт з українських питань.

Деякі моменти фільму, зокрема карикатурне зображення угорського фінансиста Сороса більше нагадує конспірологічну кінематографію

Водночас чимало місцевих видань і кінокритиків таки ставлять під сумнів стоунівське тлумачення подій і називають стрічку «суперечливою».

«Деякі моменти фільму, зокрема карикатурне зображення угорського фінансиста Сороса більше нагадує конспірологічну кінематографію, ніж роботу серйозного документаліста. Також репліки Путіна щодо ситуації на Донбасі викликають відверте здивування чи й нерозуміння», – пише у рецензії Тоніно Кафео, оглядач спеціалізованого видання MadMass. На своїй сторінці у фейсбуці журналіст зазначив: «Олівер Стоун доклав багато зусиль, але його робота не є переконливою».

​Розповідач Медведчук

Окрім російського президента, головним інтерпретатором у фільмі тобто «відкривачем України» постав Віктор Медведчук. Ця постать в Італії невідома, тому читача знайомлять, що «це голос проросійської громадськості в Україні, лідер опозиційної партії «Опозиційна платформа – За життя», яка має понад 12 відсотків підтримки електорату».

Дружина політика Оксана Марченко як розповідачка також присутня у згаданому фільмі. Повідомляється, що з нагоди презентації подружжя організувало велику приватну вечірку, де серед віпгостей був відомий італійський стиліст Доменіко Дольче. Деякі сайти демонструють світлини, на яких Оксана Марченко у гламурних сукнях ніби кінодіва позує фотокамерам на червоній доріжці поруч із чоловіком.

За спостереженнями оглядачів, присутність скандально відомої в Україні пари Медведчук-Марченко як і демонстрація самого фільму поза конкурсом маловідомого кінофестивалю не мали розголосу на Апеннінах і були помітними хіба що для самих протагоністів події. Хоча, безумовно, факт мав певний вплив на політично заангажовану аудиторію, вважає журналіст Массиміліано Ді Паскуале.

Медведчук понад 20 років є сірим кардиналом Кремля в Україні, і розповідає неправдиву інформацію про свою країну

Він зазначає: «З одного боку, Медведчука не знають в Італії, і його присутність нічого не говорить, але інші читачі, які вірять у версію змови в Україні, беруть це на озброєння і думають, що ось цей українець також говорить про заколот, що Майдан – справа рук українських нацистів. Зовсім не беручи до уваги, що Медведчук понад 20 років є сірим кардиналом Кремля в Україні, і розповідає неправдиву інформацію про свою країну. Звісно, присутність Медведчука лише посилює поширення кремлівської пропаганди за кордоном».

Презентацію фільму «Відкриваючи Україну» докладно висвітлював телеканал «112 Україна», що, за даними журналістських розслідувань, опосередковано належить Віктору Медведчуку. Цей канал поширив прес-конференцію режисера Лопатьонка у прямому ефірі, де той критикує чинного президента Володимира Зеленського, називаючи його «комедіантом і несправжнім президентом».

Картина – не номінант і без головної нагороди

Телеканал «112 Україна» також анонсував трансляцію фільму, що планують зробити 13 чи 16 липня (за різними анонсами), тобто завчасно до парламентських виборів, а не після літа, як офіційно повідомили на Сицилії в рамках представлення стрічки. В анонсованому відеоролику фільм називають «номінантом 65-го кінофестивалю у Таорміні». Насправді документальна політична картина зовсім не згадувалася у переліку картин-номінантів, вона була не просто поза конкурсом, а числилася у категорії «особлива подія» кінофоруму – допрем’єрна демонстрація роботи голови журі Олівера Стоуна.

Деякі російські ЗМІ та підконтрольні Медведчуку медіа в Україні повідомили, що фільм отримав Гран-прі на фестивалі в Італії, але це також не відповідає дійсності. Окрема нагорода Grand Prix Documentary Videobank від організатора фестивалю для стрічки значиться, повідомляють на сторінці фестивалю у фейсбуці, не вказуючи, за що конкретно відзначили картину. Для подружжя Медведчук-Марченко, як свідчать поширені світлини, і це стало зайвим приводом для свята. На церемонії отримання нагороди Оксана Марченко з’явилася на сцені античного амфітеатру Таорміни у чорній сукні з ілюстрацією картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм».

Відомо, що цей портрет зображує коханку міланського герцога Людовіка Сфорцо, у котрого Леонардо був на службі. Чи вибір одягу був виявом пошани до творчості великого італійського художника , чи дружина політика мала який інший підтекст, можна лише здогадуватися. Та навряд чи виникають сумніви, що пара політика і телеведучої за підтримки підлеглих медіа й відомого, хоч і «суперечливого» у професійних колах американського режисера Олівера Стоуна, використала сповна презентацію в Італії і для нинішньої виборчої кампанії в Україні.

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