«Зеленський дуже чітко прочитав сигнали від Медведчука як особисту загрозу» – Ганна Гопко

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, політолог, кандидат у депутати від партії «Голос»; Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах; Уляна Фещук, заступник голови Національної ради з питань телерадіомовлення України; Борислав Береза, народний депутат України, член української делегації у ПАРЄ.

Телеканал з орбіти українського політика, кандидата у народні депутати Віктора Медведчука NewsOne скасував спільний з російським держтелеканалом «Росія 24» телеміст. Раніше новина про телеміст викликала різку реакцію в Україні. Зокрема президент України Володимир Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Водночас Зеленський пропонує Путіну «поговорити». Але разом із Трампом, Мей, Меркель, Макроном, і про те, «чий Крим і кого там «немає» на Донбасі».

Олександр Лащенко: Панове, як можна прокоментувати спробу провести такий телеміст?

Вся діяльність Медведчука пов’язана з тим, щоб фактично повернути Україну у сферу впливу Росії

​Ганна Гопко: Ми побачили достатньо жорстку реакцію українського суспільства. Не лише політиків, аналітиків чи експертів. І вже маємо результат – відмова кремлівського телеканалу NewsOne від такої ідеї. Людина, яка є кумом президента Росії Путіна, яка всі роки незалежності представляє фактично інтереси Кремля, який ще з радянських часів був одним із агентів КДБ...

(Раніше Віктор Медведчук вимагав від ЗМІ спростувати твердження, що він є агентом КДБ. Адвокат Медведчука це твердження називав «відвертою та вкрай цинічною брехнею» – ред.)

Це повзуча російська окупація в українському телепросторі

Він вже один раз подав до суду зокрема за мої заяви напередодні річниці смерті Стуса. На жаль, й досі багато судів – у нього є певні впливи. Подивимося, наскільки рішення суддів буде після того, як він стане депутатом. Така ідея, як і взагалі вся діяльність Медведчука пов’язана з тим, щоб фактично повернути Україну у сферу впливу Російської Федерації.

Верховна Рада визнала Росію країною-агресором. На жаль, жодного із безпекових компонентів, як припинення обстрілів, російські окупаційні війська, які є на українських тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, не маємо. Щодня маємо або загиблих, або поранених. У питанні взагалі Криму і повернення його до України немає жодних зрушень. Поки відбувається мілітаризація і АРК, і Азовського моря з повзучою окупацією через економічну блокаду і так далі. Про що поговорити?!

Росія має виконувати свої міжнародні зобов’язання – забиратися геть з нашої території. Путін разом з усіма його представниками, у тому числі з Сурковим, повинні перестати на міжнародних перемовинах з себе «клеїти дурнів» і нарешті виконувати ті ключові положення, які зобов’язані виконувати.

Зеленський дуже чітко прочитав сигнали від Медведчука як особисту загрозу і чисто прагматично розуміє, що Медведчук «з’їв» попередніх чотирьох президентів

Це повзуча російська окупація в українському телепросторі. Скупівля телеканалів кумом Путіна чи його представниками тут – це говорить про те, що вони хочуть мати монополію в телеефірі, щоб потім викривляти дійсність і качати російську пропаганду. Зараз дострокові вибори – їм потрібно, з однієї сторони, прощупати ґрунт, а з іншої – на електорат «п’ятої колони» «Опоблоку» і так далі спробувати... Є ж у нас певний відсоток людей, які хочуть, щоб відбувався діалог. З однієї сторони, вже йде наступ Кремля по всіх позиціях, тобто йде шантаж Медведчука щодо нафтопродуктів, йде шантаж щодо звільнення українських громадян, де Медведчук демонструє «західний світ не зміг звільнити військовополонених, а я чотирьох українців звільняю».

Я думаю, що Зеленський дуже чітко прочитав сигнали від Медведчука як особисту загрозу і чисто прагматично розуміє, що Медведчук «з’їв» попередніх чотирьох президентів (Кучму, Януковича, Ющенка, Порошенка – ред.), які думали, що зможуть його переграти...

Яхта в Монако за 200 мільйонів євро – це тільки якісь такі статки, які ми наочно можемо бачити. Мережа заправок і причетність до різного бізнесу. Тобто він зумів свої відносини з Путіним, достатньо близькі, капіталізувати чи конвертувати так само і в збагачення, яке зараз так само інвестує, щоб мати побільше влади, побільше впливу. ​

І Кучма, і Медведчук готують для України конкретний план федералізації

Я ще як активіст Майдану виступала проти того, щоб ні Кучма, ні Медведчук не брали взагалі участі. Дуже прикро, що Кучма воскрес знову! Мені здається, що і Кучма, і Медведчук готують для України конкретний або план федералізації, який наступне скликання повинне буде якось адаптувати, або взагалі те, що мріє російський політолог Караганов в Росії, що має бути «нєскалька Украін».

Політика стане продовженням цієї війни. Вони будуть використовувати депутатів. Коли прийде дуже багато хороших людей у новому складі парламенту, професійних, патріотичних, але так як системно вміє працювати Медведчук, Бойко і так далі, очевидно, вони шукатимуть варіанти «зливу» України.

Це путінський медіахолдинг, який створюється в Україні

​Микола Давидюк: Це типова політична маніпуляція. При чому подвійного характеру. З однієї сторони, внутрішньополітична маніпуляція, з іншої – це повернення російського медіапростору. Росія хоче через наші канали, які належать до групи Медведчука... Точніше вони йому не належать, бо вони належать Путіну. Тобто це путінський медіахолдинг, який створюється в Україні. Головне завдання якого – дестабілізувати ситуацію в Україні і перемагати не на Донбасі, в Луганській області чи в Криму, а перемагати в Києві, у Верховній Раді, заводити туди свої фракції, робити все можливе, щоб ця колоніальна російська політика знову повернулася у політичний Київ.

(Нещодавно народний депутат від «Опоблоку» і соратник політика Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу Zik. Восени 2018 року стало відомо про купівлю Козаком каналу Євгенія Мураєва NewsOne. У грудні 2018 року Тарас Козак став власником каналу «112 Україна» – ред.)

Деякі політичні партії, які були при владі 5 років, які нічого не зробили щодо походження коштів для купівлі каналів, які давали бізнес кумам Путіна, заробляти. І ці партії сьогодні говорять, що борються з реваншем. Так вони воскресили цей реванш в Україні. Вони воскресили тих, кого навіть Кучма породив і сам намагався притиснути. Це виглядає, як «політичний футбол» – вони у перепасовку грають між собою, піднімають рейтинги один одному, створюють атмосферу страху і просто намагаються заганяти найдешевший «політичний гол» (страх якраз дає змогу це робити) у свої ворота.

Кремль працює тактикою наступу і прощупування

Не треба піддаватися на цей страх. Сьогодні потрібно змінювати ці старі формули, які придумані Сурковим дуже часто, які сьогодні нам нав’язуються. Українці втомилися від страху. Коли нас лякають, у цей час тихо крадуть велетенські суми, виводять їх в офшори, а потім за ці гроші купують телеканали, фінансують вибори.

Те, що зараз відбувається, це швидше і більше схоже на політичну маніпуляцію

Не треба закривати очі на наявність російських військ в Криму, Донецьку, Луганську. Те, що зараз відбувається, це швидше і більше схоже на політичну маніпуляцію, щоб захват відбувся не тільки на територіях, де йде війна, а щоб відбувся в першу чергу політичний. Тоді буде простіше управляти країною, знищити будь-які досягнення за 28 років і панувати так, як їм того хочеться – представляти фільми Олівера Стоуна, давати їм нагороди Тараса Шевченка і казати, що ось така Україна – просто ви її такою ще не знали.

Кремль працює тактикою наступу і прощупування. Прощупали, що проходить – йдуть далі. Бачать жорстку відсіч – відступають. Але це не гарантія того, що не буде іншого сценарію. Тому потрібно бути постійно на сторожі і розуміти, що Кремль буде атакувати не тільки політиками, які відверто з російськими прапорами, а дуже часто які носять прапор ЄС.

Політична позиція нашої партії – не ходити на канали, які належать Путіну, і робити все можливе, щоб, прийшовши до влади, ухвалити закони, які унеможливили б вплив олігархів на редакції. Дуже часто, купуючи канали за незрозумілі гроші, які мають дуже «сірий» і «чорний» характер, тобто це гроші, або зароблені на окупованому Донбасі, або кримінальні гроші, або це гроші корупційні, їх потім інвестують у медіа, намагаються впливати на редакції, ставлять завдання журналістам, змушують їх показувати той контент, який вони не хотіли б.

– Пані Фещук, який ваш коментар з приводу цієї, як зараз вже з’ясувалося, спроби провести отакий телеміст «поговорить» між телеканалами NewsOne і «Россия 24»?

Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство

​Уляна Фещук: Я теж вважаю, що це своєрідне прощупування ситуації – пройде чи не пройде. Ми відразу скликали позачергове засідання, в якому говоритимемо про цю ситуацію і застерігатимемо ліцензіатів і провайдерів, що не можна порушувати чинне законодавство. Є рішення РНБО від 2 травня 2018 року – російські телеканали внесені до санкційних списків. Нацрадою обмежений показ російських телеканалів. Їх біля 80. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство.

Ситуація щодо NewsOne – це «перша ластівка». Ми хочемо застерегти від подібних ситуацій. Ці телеканали (NewsOne ,«112 Україна», ZIK – ред.) дуже добре знають чинне законодавство і не порушують його або роблять такі «припущення», журналісти знають, як себе поводити, щоб телеканал не притягнути до відповідальності. Ми розуміємо, яка риторика, але прямого порушення законодавства, як правило, немає. NewsOne насправді був першим телеканалом в Україні, до якого була застосована санкція у вигляді попередження за фейкньюз. У нас є такий кейс, який будемо будь-що випробовувати на інших подібних сюжетах. Тому що їх зараз все більше і більше.

– Пане Береза, який ваш коментар з приводу цієї спроби провести такий телеміст?

Якби в Україні дійсно працював «МінСтець», який має назву «Міністерство інформаційної політики», то не мали б таких проблем

​Борислав Береза: Те, що у нас відбувається, то це послідовна дія, яка розпочалася ще раніше, за часів Петра Порошенка. Саме при Порошенкові Медведчук посилився, почав скуповувати канали, а йому ніхто не протидіяв. Як колись Медведчука не помічав Порошенко, а зараз він використовує ефір, як інформаційну зброю, яку використовує Росія проти України. Те, що ми побачили – не що інше, як інструментарій, яким розколюють країну і яким пропонують нам визнати: все можна вирішити, поговоривши! Це логічна маніпуляція, яку зараз пропонують людям.

Вони не залишали свої намагання розгойдати Україну всі ці роки. Якби в Україні дійсно працював «МінСтець», який має назву «Міністерство інформаційної політики», то не мали б таких проблем. Якби з’явилася доктрина інформаційної безпеки, то зараз цього не відбувалося б. Ця квота колись належала президенту Порошенку, а зараз належить, мабуть, президенту Зеленському. Але жоден з них не намагається впливати на те, що відбувається в інформпросторі. Мабуть, всіх все влаштовує.

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