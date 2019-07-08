Будівництво незаконних «мостів» вже стає спеціалізацією Росії – у РНБО відреагували на телеміст

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк закликав не влаштовувати «істерику» через плани проведення між одним із українських телеканалів спільно з російським телемосту 12 липня.

«Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес. Було очевидно, що Медведчук робить це не як хоббі. Будівництво незаконних «мостів» вже стає спеціалізацією Росії. Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки», – написав Данилюк на сторінці у Facebook.

Коментуючи повідомлення про телеміст, Данилюк назвав його

«непорозумінням» і додав – «працюємо над рішеннями».

Раніше сьогодні телеканал NewsOne пояснив, що запускає спільний проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить» тому, що вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикоютакого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.