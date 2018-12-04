Адвокат Медведчука вимагає спростування щодо «агента КДБ Соколовського» – ЗМІ

Видання «Україна молода» повідомило 4 грудня, що отримало заяву від адвоката Віктора Медведчука з вимогою спростувати інформацію, що лідер руху «Український вибір» є «агентом КДБ під псевдонімом Соколовський».



Видання вказує, що оприлюднило цю інформацію на своєму веб-сайті 6 листопада 2018 року в матеріалі Григорія Омельченка під назвою «Хрестовий похід Кремля: Як Московія привласнила православ’я Київської Русі та чому не хоче його втрачати».

У заяві адвокат називає таке твердження «відвертою та вкрай цинічною брехнею», ідеться в повідомленні «України молодої».

Видання наполягає, що «оприлюднивши цю інформацію, «Україна молода» не відкрила Америку». «Адже дані про те, що Віктор Медведчук був тісно пов’язаний iз КДБ, є в багатьох інших джерелах — в інтернет-мережі неважко знайти їх», – пише «Україна молода».

Раніше Радіо Свобода з’ясувало, що Комітет державної безпеки цікавився справою батька Віктора Медведчука, Володимира, щонайменше чотири рази, наприклад, у 1978 році. Саме в цей час Віктор Медведчук розпочинав свою кар’єру як адвокат Київської міської колегії адвокатів.

Виявлені Радіо Свобода матеріали також дозволяють говорити про те, що, починаючи з 1978 року і аж до розпаду СРСР, ім’я Віктора Медведчука неодноразово згадувалось в оперативному внутрішньому листуванні кадебістів, і деякі з її епізодів дають підстави припускати, що такий інтерес КДБ до цієї персони міг бути невипадковим.