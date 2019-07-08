На Банковій відбувся мітинг «Об’єднаних націоналістів» за закриття NewsOne

Під стінами Офісу президента у Києві відбувся мітинг представників організацій правого крила з вимогою скликати РНБО і закрити телеканал NewsOne, який планував телеміст із «Россия 24», повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

​В акції взяли участь кілька десятків людей. Це представники «Національного корпусу», ВО «Свобода», «Правого сектора», «Карпатської січі», «ОУН» та інших. Вони називають себе «Об’єднаними націоналістами».

Серед інших озвучених вимог – арешт Віктора Медведчука. Учасники акції заявили, що 10 липня планують знову вийти під Офіс президента, щоб спитати, чи виконані їхні умови.

Проведення мітингу через телеміст анонсував 7 липня у відеозврененні позафракційний депутат Андрій Білецький. Пізніше, 8 липня, він конкретизував свої наміри.

Тим часом, відомо, що президент Володимир Зеленський у цей момент перебуває у Маріїнському палаці, де відбувається 21-й саміт Україна-Європейський союз.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

У червні СБУ заявила, що розслідує провадження за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, в рамках якого планує дати правову оцінку візитам Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Росії.

7 червня лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

Це були їхні другі переговори в Росії. Наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти.