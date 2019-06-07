Бойко та Медведчук зустрілися з головою «Газпрому» в Росії

Лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

Під час брифінгу за результатами зустрічі Бойко заявив про необхідність якнайшвидше домовитися з «Газпромом» про гарантії транзиту російського газу через Україну з 2020 року.

Водночас Міллер назвав «найголовнішим питанням» укладення прямого контракту на постачання газу до України. Він стверджує, що російська сторона готова надати Києву 25% знижки на газ.