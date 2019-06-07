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07 Червень 2019, Київ 14:54
Новини | Політика

Бойко та Медведчук зустрілися з головою «Газпрому» в Росії

Зліва-направо: голова «Газпрому» Олексій Міллер, прем'єр Росії Дмитро Медведєв, лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук, Москва, Росія, 22 березня 2019 року

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Лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

Під час брифінгу за результатами зустрічі Бойко заявив про необхідність якнайшвидше домовитися з «Газпромом» про гарантії транзиту російського газу через Україну з 2020 року.

Водночас Міллер назвав «найголовнішим питанням» укладення прямого контракту на постачання газу до України. Він стверджує, що російська сторона готова надати Києву 25% знижки на газ.

  • Україна не купує російський газ із листопада 2015 року. Натомість газ надходить із країн ЄС. За даними НАК «Нафтогаз-України», у 2018 році Україна імпортувала сім мільярдів кубометрів газу з європейського ринку, найбільше – зі Словаччини (5,7 мільярда).
  • Дія українсько-російської угоди про транзит завершується 1 січня 2020 року. Українсько-російсько-європейські переговори про транзит газу до ЄС наразі не дали результатів. Частина експертів та політиків через це висловлює побоювання, що Україна може втратити близько трьох мільярдів доларів доходів щорічно.
  • Наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти. Тоді українських політиків розкритикували через візит до російської столиці.
Справжня мета поїздки Бойка і Медведчука в Москву
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Справжня мета поїздки Бойка і Медведчука в Москву

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