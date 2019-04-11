Аваков назвав зустріч Бойка з Медвєдєвим «маніпулятивною дією проросійських сил»

Зустріч одного з колишніх кандидатів у президенти Юрія Бойка з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим одним із випадків втручання у виборчий процес. Таку заяву він зробив на Київському безпековому форумі, коментуючи питання про спроби Росії втрутитися у вибори президента.

«Чи було втручання російських сил в Україну, у виборчий процес? Зустріч Бойка з Медвєдєвим рахуємо?», – спитав міністр.

У залі на питання відповіли ствердно.

«Я теж вважаю, що це явна маніпулятивна дія проросійських сил і ми бачимо, що пан Бойко має достатньо велику підтримку, і це ті ризики, які ми відчуваємо», – погодився Аваков.

Водночас він додав, що українські безпекові служби не дозволили спотворити виборчий процес, хоча під час підрахунку голосів такі спроби, за його словами, були.

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«У ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання у нашу виборчу систему через кібер-погрози. Не атаки, а промацування системи. У нас виявилася достатньо міцна система, і тут треба віддати належне колегам зі Служби спецзв’язку і Служби безпеки України і кіберполіції. Ми разом із ЦВК змогли вибудувати цю ситуацію таким чином, що система виявилася невразливою», – підсумував він.

22 березня, незадовго до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві на той момент кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

Служба безпеки України згодом визнала, що українське законодавство не передбачає відповідальності для політиків за візити до Росії. Згодом Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне авіасполучення з Росією.