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В Славянске несколько десятков человек, которые говорят, что работали на кандидата в президенты Юлию Тимошенко, требуют денег за свои услуги. В партии заявляют: никто не обещал платить членам комиссий и наблюдателям. Так кто виноват и что делать? Кто кого «кинул»?

Этери Апостолова, жительница Славянска, работала в одной из комиссий 47-го избирательного округа от кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Деньги за свою работу так и не получила, – говорит Этери.

– Вы оформляли свои трудовые отношения?

– Никаких документов не оформлялось. Бросают, «кидают», как говорят, нас не первый раз. Но такого не было… У нас на пятерых выплатили только троим… по тысяче, сколько должны были, я не знаю. При чем, это через скандалы все время шло.

Таких, как Этери, под офисом, где располагается штаб Тимошенко, собралось человек двадцать. Пришла и девушка Марина. Она участвовала в выборной кампании впервые, была наблюдателем. Марина говорит, что, как и все, денег не получила.

«Обещали зарплату за то, что я отработаю. Мне сумму не говорили. Потом уже у меня мама работала наблюдателем, она получила 500 гривен… каждый раз говорят разные даты, в разное время чтобы прийти. Но никого здесь нет», – говорит раздосадованная Марина.

Оказалось, что в Луганской области, в поселке городского типа Станица Луганская похожая ситуация. Там заплатили, но не все, что обещали. Об этом радио «Донбасс. Реалии» поведала местная жительница Светлана.

Мы же тут без работы, возраст еще не пенсионный, работы в Станице найти негде. Для нас даже и эти деньги – деньги

«Пообещали нам зарплату: тысячу семьсот членам комиссии, две с половиной голове и заму. И по две тысячи секретарю… Дали нам аванс 30 процентов. 560 гривен… И еще по 500 дали, и 640 не додали. Ну я понимаю, может для кого-то деньги это небольшие. Но мы же тут без работы, возраст еще не пенсионный, работы в Станице найти негде. Для нас даже и эти деньги – деньги» – говорит Светлана.

«Никому ничего не обещали»

За комментариями мы обратились к представителям партии «Батькивщина». В Донецкой областной организации партии нам ответили, что никто не обещал платить членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям. Максимум, что предусматривалось в день выборов, – это компенсация питания и транспортных расходов

​Что по закону

По закону, труд членов окружных и участковых избирательных комиссий

оплачивают только из государственного бюджета. Об этом нам сообщил Павел Романюк, советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора».

«Что же касается оплаты труда со стороны тех или иных кандидатов на пост президента Украины, мы можем говорить про определенное нарушение избирательного законодательства и про наличие оснований или про наличие определенных условий, при которых правоохранительные органы могут проверять выявленные факты и давать им правовую оценку касательно наличия признаков тех или иных правонарушений» – говорит Павел Романюк.

В то же время в Славянске еще не все члены участковых комиссий получили причитающиеся деньги и из госбюджета.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)