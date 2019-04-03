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03 Квітень 2019, Київ 14:24
Новини | Політика

Уряд заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією

22 березня прем’єр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, які прибули прямим авіарейсом із Києва

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Кабінет міністрів України 3 квітня заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста.

«Проектом акту пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів і перельотів між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення місії ООН, ОБСЄ і Червоного хреста», – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.

За словами Авакова, для перельоту до Москви минулого місяця політики Юрій Бойко та Віктор Медведчук скористалися «лазівкою в законі», оскільки дотепер заборона не поширювалася на нерегулярні рейси, що здійснюються повітряними суднами, не зареєстрованими в Росії.

Державне бюро розслідувань 2 квітня відкрило кримінальне провадження щодо посадовців Державної прикордонної та Державної авіаційної служб України у зв’язку із польотом кандидата в президенти, одного із засновників «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка і лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука до Москви.

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27 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував відкриття кримінального провадження про незаконний, на його думку, перетин кордону через поїздку Юрія Бойка і Віктора Медведчука до Росії.

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

У Службі безпеки України обіцяли дати правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до Москви.

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