Уряд заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією

Кабінет міністрів України 3 квітня заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста.

«Проектом акту пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів і перельотів між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення місії ООН, ОБСЄ і Червоного хреста», – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.

За словами Авакова, для перельоту до Москви минулого місяця політики Юрій Бойко та Віктор Медведчук скористалися «лазівкою в законі», оскільки дотепер заборона не поширювалася на нерегулярні рейси, що здійснюються повітряними суднами, не зареєстрованими в Росії.

Державне бюро розслідувань 2 квітня відкрило кримінальне провадження щодо посадовців Державної прикордонної та Державної авіаційної служб України у зв’язку із польотом кандидата в президенти, одного із засновників «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка і лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука до Москви.

27 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував відкриття кримінального провадження про незаконний, на його думку, перетин кордону через поїздку Юрія Бойка і Віктора Медведчука до Росії.

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

У Службі безпеки України обіцяли дати правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до Москви.