«Надо поговорить» не буде – NewsOne заявив про скасування спільного з «Россия 24» проекту

Телеканал NewsOne заявив, що відмовляється від спільного проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить», йдеться в повідомленні на сайті каналу.

«Телеканал NewsOne повідомляє про скасування телемарафону «Надо поговорить». Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, привела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була розпочата масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких», – йдеться в повідомленні телеканалу.

У заяві телеканалу йдеться, що насправді планувалося провести «перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії».

Тим часом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що проведе 9 липня позачергове засідання через ситуацію, пов’язану з телеканалом NewsOne.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne. Раніше канал пояснив, що запускає спільний проект із російським телеканалом, бо вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

Президент України Володимир Зеленський назвав це небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні.

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.