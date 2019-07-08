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08 Липень 2019, Київ 13:57
Новини | Політика

«Дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами» – Зеленський відреагував на телеміст

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne та державним російським телеканалом «Россия 24», назвавши це небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні. Про це він сказав у відеозверенні на сторінці у Facebook.

«Надо поговорить» Згоден. Давайте поговоримо. Спочатку, дорогі Українці, з вами, ви – розумні люди. І повинні на мить відключити емоції і трішки включити голови. Анонсований телеміст – це просто дешевий піар-хід перед виборами, мета якого знову поділити нас», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що у такий спосіб українців хочуть розділити на два табори.

«Я звертаюся до всіх українців – ми не табір, нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними – одна. «Первые будут грабить» (рос.), а другі будуть грабувати. Задумайтесь, і так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики», – сказав Зеленський.

Президент також закликав «зберігати спокій та не піддаватися на провокації».

«Наша реакція буде відповідною, задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України», – додав Зеленський.

Раніше сьогодні телеканал NewsOne пояснив, що запускає спільний проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить» тому, що вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) також засудила проведення телемосту.

/**/ /**/ /**/ Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов
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У РНБО закликали не влаштовувати через це «істерику» і заявили, що працюють «над рішеннями».

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.

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