У НСЖУ засудили ідею телемосту між NewsOne і «Россия 24»

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує можливе проведення телемосту українським телеканалом NewsOne та державним російським телеканалом «Россия24», повідомили у прес-службі спілки.

«Власники та керівники медіа повинні враховувати, що свідома співпраця з державними російськими медіа може бути фактором, який спричинить протестні акції (та цілком реально – фізичну агресію)», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він закликав телеканал NewsOne якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з російським державним каналом.

Раніше сьогодні телеканал NewsOne пояснив, що запускає спільний проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить» тому, що вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

У РНБО закликали не влаштовувати через це «істерику» і заявили, що працюють «над рішеннями».

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.