Зеленський пропонує Путіну «поговорити» в Мінську

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в Мінську. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке оприлюднив з приводу телемосту, запланованого між українським приватним каналом NewsOne та російським державним «Россия 24».

«Хочу звернутися до президента Росії Володимира Володимировича Путіна. Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі», – сказав Зеленський.

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Як «компанію для розмови» він запропонував запросити до перемов президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, канцлерку Німеччини Анґелу Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.

«Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас у Мінську. Ми не змінюємо і не відволікаємося від жодних дипломатичних форматів, ми пропонуємо поговорити. Адже ж треба поговорити, чи не так?», – завершив своє звернення Зеленський.

Саму новину про телеміст Зеленський назвав «дешевим піар-ходом перед виборами».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

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Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикоютакого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

У РНБО закликали не влаштовувати через це «істерику» і заявили, що працюють «над рішеннями».

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.