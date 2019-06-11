СБУ повідомила, коли надасть оцінку поїздці Медведчука і Бойка до Росії

Служба безпеки України заявила пізно ввечері 10 червня, що чекає на результат лінгвістичної експертизи, щоб надати правову оцінку поїздці українських політиків Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Росії.

«У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка… Матеріали щодо візиту вищезазначених осіб у червні цього року до Санкт-Петербурга можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження. Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ», – ідеться в повідомленні СБУ в мережі Facebook.

Шевченківський районний суд Києва 21 лютого 2019 року ухвалив, що лінгвістичну експертизу висловлювань Медведчука та Бойка має здійснити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Генеральна прокуратура пропонує ухвалити закон про колаборантство у відповідь на візити українських політиків до Росії та зустрічі із її керівництвом, заявила 10 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook. Так вона відреагувала на слова речниці президента України Юлії Мендель, яка раніше того ж дня висловила здивування через відсутність реакції генпрокурора Юрія Луценка на візит до Росії лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

7 червня лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

Це були їхні другі переговори в Росії. Наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти.