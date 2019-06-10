ГПУ відреагувала на заяву речниці Зеленського про Бойка та Медведчука

Генеральна прокуратура пропонує ухвалити закон про колаборантство у відповідь на візити українських політиків до Росії та зустрічі із її керівництвом, заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook. Так вона відреагувала на слова речниці президента України Юлії Мендель, яка висловила здивування через відсутність реакції генпрокурора Юрія Луценка на візит до Росії лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

«Польоти інших українських діячів до Москви і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора – звичайно, обурливий феномен воюючої країни. Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство. Без нього ні зустрічі українських політиків в Кремлі, ні фото української журналістки на фоні Червоної площі самі по собі не можуть слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження», – написала Сарган.

Вона нагадала, що ГПУ має провадження про ймовірну державну зраду Віктора Медведчука.

«ГПУ з лютого поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ Івану Баканову в офіційному листі», – розповіла Сарган.

7 червня лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

Це були їхні другі переговори в Росії. Наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти.