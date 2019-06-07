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07 Червень 2019, Київ 16:29
Новини | Політика

Коболєв відповів на заяви голови «Газпрому» щодо ціни на газ

Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України»

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Будь-які переговори з російською енергетичною компанією «Газпром» можливі лише в тристоронньому форматі, заявив голова правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив.

Він нагадав, що Стокгольмський арбітраж зобов’язав «Газпром» продавати Україні газ по ціні 300 доларів за тисячу кубометрів, в другому – за 221 долар. При цьому європейський газ, зазначає Коболєв, обходиться Києву дешевше.

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«За яких умов «Газпром», який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу «Газпрома» «Нафтогазу», відмовитися від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля», – стверджує чиновник.

Він висловлює готовність до переговорів, але «виключно у тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів».

7 червня лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському Санкт-Петербурзі. Зокрема Міллер заявив, що російська сторона готова надати Києву 25% знижки на газ.

  • Україна не купує російський газ із листопада 2015 року. Натомість газ надходить із країн ЄС. За даними НАК «Нафтогаз-України», у 2018 році Україна імпортувала сім мільярдів кубометрів газу з європейського ринку, найбільше – зі Словаччини (5,7 мільярда).
  • Дія українсько-російської угоди про транзит завершується 1 січня 2020 року. Українсько-російсько-європейські переговори про транзит газу до ЄС наразі не дали результатів. Частина експертів та політиків через це висловлює побоювання, що Україна може втратити близько трьох мільярдів доларів доходів щорічно.
  • Наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти. Тоді українських політиків розкритикували через візит до російської столиці.

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