Гройсман: уряд зобов’яже «Нафтогаз» знизити ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні Кабінету міністрів 5 червня, що уряд зобов’яже НАК «Нафтогаз» встановити ціну на газ для населення в червні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Він додав, що у липні ціна на газ має знизитися до 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

«Ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть НАК Нафтогаз України зловживати своїм монопольним становищем», – зазначив прем’єр.

Він додав, що уряд має ухвалити відповідну постанову найближчим часом.

Раніше в «Нафтогазі» повідомляли, що в травні будуть знижені ціни на газ для населення. Як повідомили у НАК, із 1 травня, згідно з рішенням НКРЕКП, по всій території України діє єдиний тариф на транспортування газу, але кожний облгаз має індивідуальний тариф на розподіл газу.

22 квітня в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У березні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.