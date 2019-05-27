«Нафтогаз»: у липні ціна газу для населення зменшиться на 8%

«Нафтогаз України» в липні знизить ціну на природний газ для населення на 8%, повідомив голова компанії Андрій Коболєв 27 травня у Facebook.

«Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, «Нафтога» у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно з рішенням уряду, ціна «Нафтогазу» для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», – написав Коболєв.

Раніше в «Нафтогазі» повідомляли, що в травні будуть знижені ціни на газ для населення. Як повідомили у НАК, із 1 травня, згідно з рішенням НКРЕКП, по всій території України діє єдиний тариф на транспортування газу, але кожний облгаз має індивідуальний тариф на розподіл газу.

22 квітня в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У березні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.