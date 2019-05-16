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16 травня 2019, Київ 15:40
Новини | Політика

Штаб Зеленського закликає уряд до спільних консультацій, щоб забезпечити Україну газом взимку

Представники Зеленського кажуть, що Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами

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Штаб новообраного президента України Володимира Зеленського закликає Кабінет міністрів до консультацій для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку.

На думку команди Зеленського, щоб мати достатню кількість газу на опалювальний сезон, ним потрібно запасатися вже зараз, коли ціна на паливо значно нижча. Крім того, у штабі зазначили, що необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року.

«Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил», – заявили в штабі новообраного президента.

/**/ /**/ /**/ Ціни на газ відрізняються залежно від регіону
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За даними «Нафтогазу», у 2018 році обсяг споживання Україною природного газу склав 32,3 мільярда кубометрів. Із них 15,4 мільярда кубометрів спожило населення. Водночас обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 році досяг 21 мільярда кубометрів.

Після завершення опалювального сезону в українських підземних сховищах газу залишається понад 10 мільярдів кубометрів.

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