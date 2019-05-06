У «Нафтогазі» повідомили про «новий фронт у протистоянні з «Газпромом»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 6 травня про подання до Європейської комісії скарги на антиконкурентні дії російського газового монополіста, компанії «Газпром». Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав цю подію «новим фронтом у протистоянні з «Газпромом».

«Передовсім ідеться про будівництво «Північного потоку-2», яке позбавлене будь-якого економічного сенсу. Створюючи надлишкові транспортні потужності, «Газпром» переслідує одразу кілька цілей – нівелювати українську ГТС, заблокувати диверсифікацію європейського ринку газу через нові LNG-проекти (проекти з постачання до Європи зрідженого газу – ред.). Супутнім ефектом є здорожчання транспортування газу для країн ЄС та України через зміну транзитних потоків. Також скарга містить інформацію про зусилля «Газпрому», спрямовані на блокування віртуальних реверсних потоків, перешкоди для виходу виробників з Середньої Азії на європейський ринок газу, інші антиконкурентні дії», – вказано в повідомленні «Нафтогазу».

В українській компанії запевняють європейських партнерів, що існують шляхи вирішення цієї проблеми.

«Зокрема, важливим інструментом може стати вимога до «Газпрому» продавати газ на східному кордоні України за тою ж ціною, що й на виході з Nord Stream-2 (з корегуванням на різні транспортні витрати)», – повідомляє «Нафтогаз».

Компанія «Нафтогаз України» як сторона низки арбітражних проваджень проти російського «Газпрому» через контракти 2009 року домоглася в арбітражі повного чи часткового скасування деяких із найбільш невигідних для України умов тих контрактів. За підсумками двох таких проваджень саме «Нафтогазові» як юридичній особі «Газпром» нині боргує близько 2,7 мільярда доларів, і ця сума постійно зростає за рахунок пені через відмову російського монополіста виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Крім того, «Нафтогаз» розпочав проти «Газпрому» нове арбітражне провадження, вимагаючи суми в майже 12 мільярдів доларів у зв’язку з імовірним припиненням із наступного року транзиту російського газу через Україну. У «Нафтогазі» заявляли, що можуть відмовитися від стягнення 10 мільярдів доларів із цієї суми, якщо «Газпром» гарантуватиме продовження такого транзиту на вигідних для України умовах.