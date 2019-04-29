Росія: «Газпром» повідомив про новий наступ «Нафтогазу» на його активи

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив нові подробиці дій «Нафтогазу України» в намаганні арештувати активи російської компанії на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким «Газпром» має сплатити українській компанії понад 2 з половиною мільярди доларів із відсотками.
Як мовиться в новому фінансовому звіті «Газпрому», ще 15 лютого «Нафтогаз» направив до підрозділів найбільших банків у Люксембурзі і до люксембурзької компанії «Газ Капітал», що є «дочкою» монополіста, сповіщення про арешт будь-якої заборгованості і активів «Газпрому» в цій країні: 15 квітня російський монополіст оскаржив цей арешт у суді міста Люксембурга.
Про те, що «Нафтогаз» почав процес виконання рішення арбітражу шляхом стягнення боргу «Газпрому» і в Люксембурзі, обидві сторони раніше згадували лише побіжно.
На цей час українська компанія веде такі процеси також у Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії і США і заявляє, що найближчим часом можливі такі процеси і в інших країнах, також триває пошук активів «Газпрому» в інших юрисдикціях.
У грудні 2017 року і лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорах «Нафтогазу» і «Газпрому» про постачання газу в Україну і його транзит через українську територію, в підсумку зобов’язавши російську компанію виплатити українській 2,56 мільярда доларів, із нарахуванням відсотків за прострочену виплату. «Газпром» ці рішення оскаржив, але оскарження не зупиняє права «Нафтогазу» домагатися виконання рішення арбітражу.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ