Росія: «Газпром» повідомив про новий наступ «Нафтогазу» на його активи

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив нові подробиці дій «Нафтогазу України» в намаганні арештувати активи російської компанії на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким «Газпром» має сплатити українській компанії понад 2 з половиною мільярди доларів із відсотками.

Як мовиться в новому фінансовому звіті «Газпрому», ще 15 лютого «Нафтогаз» направив до підрозділів найбільших банків у Люксембурзі і до люксембурзької компанії «Газ Капітал», що є «дочкою» монополіста, сповіщення про арешт будь-якої заборгованості і активів «Газпрому» в цій країні: 15 квітня російський монополіст оскаржив цей арешт у суді міста Люксембурга.

Про те, що «Нафтогаз» почав процес виконання рішення арбітражу шляхом стягнення боргу «Газпрому» і в Люксембурзі, обидві сторони раніше згадували лише побіжно.

На цей час українська компанія веде такі процеси також у Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії і США і заявляє, що найближчим часом можливі такі процеси і в інших країнах, також триває пошук активів «Газпрому» в інших юрисдикціях.

У грудні 2017 року і лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорах «Нафтогазу» і «Газпрому» про постачання газу в Україну і його транзит через українську територію, в підсумку зобов’язавши російську компанію виплатити українській 2,56 мільярда доларів, із нарахуванням відсотків за прострочену виплату. «Газпром» ці рішення оскаржив, але оскарження не зупиняє права «Нафтогазу» домагатися виконання рішення арбітражу.