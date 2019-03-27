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27 Березень 2019, Київ 19:02
Новини | Політика

«Газпром» отримав відмову від Данії щодо маршруту «Північного потоку-2» – «Нафтогаз»

«Нафтогаз України»: відмова Данії не вбиває «Північний потік-2»

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Російський «Газпром» отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу «Північний потік-2», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook.

«Газпром» отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту «Північного потоку-2». Це, звичайно ж, проект не вбиває. Поки що. Як напише сьогодні в своєму імейлі пан Шрьодер: «Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь!» (але це поки не точно). Тим не менш, треба знову шукати новий шлях. А Балтійське море не таке вже й велике, та й бажаючих щось прокласти чи закопати вистачає», – написав Коболєв.

«Маршрут для повноцінної військової операції». Керівник «Нафтогазу України» про «Північний потік-2» і відносини з Росією
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«Маршрут для повноцінної військової операції». Керівник «Нафтогазу України» про «Північний потік-2» і відносини з Росією

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«Північний потік-2» має доставляти газ з Росії до Німеччини за допомогою газопроводу через Балтійське море.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти «Північного потоку-2». Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія, яка в разі ухвалення пропонованих змін до директиви зможе певним чином впливати на використання газогону.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.

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