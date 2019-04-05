«Нафтогаз»: завершуємо опалювальний сезон з рекордними залишками газу

У «Нафтогазі» заявили, що нинішній опалювальний сезон завершують з рекордними залишками газу у сховищах порівняно з попередніми періодами.

«В українських підземних сховищах газу близько 8,8 мільярда кубометрів. За останній тиждень обсяги газу зменшились на 79 мільйонів кубометрів», – мовиться у повідомленні компанії.

Зазначається, що з проханням про відключення опалення можна звертатися «до голови ОСББ або до ЖЕО».

«Попереду нас чекає складна зима 2019-2020. Чим більше газу збережемо зараз, тим легше буде підготуватися до наступного сезону», – заявили у «Нафтогазі».

Опалювальний сезон у Києві завершиться 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко.

Почався опалювальний сезон у середині жовтня минулого року.