З 1 березня в Україні почали монетизацію субсидій

З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. Відповідне рішення було прийняте Кабінетом міністрів 6 лютого.

Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, готівкою будуть виплачувати субсидії тим домогосподарствам, яким субсидія призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств більш ніж 3,7 мільйона. За словами міністра, в середньому розмір виплати складатиме близько 1,5 тисячі.

Рева наголосив, що пенсіонери отримуватимуть монетизовані субсидії одночасно з пенсією.

У листопаді 2018 року міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що субсидію отримують 5 мільйонів домогосподарств в Україні.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року.