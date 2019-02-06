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06 Лютий 2019, Київ 21:09
Новини | Економіка

Процес монетизації субсидій запустять з 1 березня – рішення уряду

В центрі зліва направо: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, президент України Петро Порошенко та міністр соціальної політики України Андрій Рева під час наради щодо запуску системи монетизації субсидій в Міністерстві соціальної політики. Київ, 6 лютого 2019 року

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Уряд схвалив 6 лютого рішення про запуск процесу монетизації субсидій з 1 березня. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева сказав під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення.

Він уточнив, що готівкою будуть виплачувати субсидії тим домогосподарствам, яким субсидія призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств більш ніж 3,7 мільйона.

За словами міністра, в середньому розмір виплати складатиме близько 1,5 тисячі.

Рева наголосив, що пенсіонери отримуватимуть монетизовані субсидії одночасно з пенсією.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева
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У листопаді 2018 року міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що субсидію отримують 5 мільйонів домогосподарств в Україні.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року.

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