5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії – Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що 5 мільйонів домогосподарств в Україні вже отримують субсидії. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі. Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся», – сказав Рева.

Як зазначив міністр соціальної політики, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій.

«923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч декларували відсутність доходів. А коли починаються вибіркові перевірки, з’ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, купляють дорогі автомобілі, купляють квартири, купляють будинки», – розповів міністр соціальної політики.

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В Україні право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг мають близько 7 мільйонів домогосподарств, повідомляв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначив, що середній розмір субсидії для однієї родини складає 600-700 гривень.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року.