Все, що потрібно знати про монетизацію субсидій

Із 1 січня 2019 року в Україні розпочнеться монетизацію субсидій. Таке рішення ухвалив на засіданні Кабінет міністрів України. Радіо Свобода пояснює коли та як запрацює цей механізм.

З першого дня нового 2019 року в Україні розпочнеться монетизація субсидій, тобто перетворення їх на гроші. На цей процес в Державному бюджеті передбачено 20 мільярдів гривень. Відбуватиметься монетизація в кілька етапів, і вже з жовтня наступного року абсолютно всі, хто має субсидії та пільги, отримуватимуть їх в грошовій формі.

Як це працюватиме?

Сума субсидії надходитиме отримувачу на його персональний запис в банку. Його автоматично відкриватимуть в Ощадбанку після заяви отримувача субсидії на монетизацію. Додатково звертатися в банк непотрібно.

Ці кошти матимуть спеціальний режим використання. Тобто, їх можна буде витратити лише на оплату житлово-комунальних послуг.

Щомісяця надавачі комунальних послуг формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію.

Про надходження коштів на рахунок одержувача субсидії, їх використання та залишок банк інформуватиме sms-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів.

Якщо родина заощадливо використовуватиме нараховані гроші, то після закінчення опалювального сезону весь залишок зможе витратити на власний розсуд.

Як впроваджуватиметься монетизація?

З 1 січня 2019 року в грошовій формі субсидії виплатять тим, хто вперше звернеться за їх отриманням.

Для тих домогосподарств, яким субсидію призначили ще цього року, до кінця опалювального сезону нічого не зміниться.

З травня 2019 року субсидії в грошовій формі надаватимуться всім домогосподарствам, які їх отримують в неопалювальний сезон. Цього місяця всі отримувачі субсидій та пільг повинні подати заяву на монетизацію та декларацію про доходи.

В жовтні 2019 року на нову форму отримання державної допомоги перейдуть всі субсидіанти та пільговики.

Ця етапність дозволить відпрацювати новий механізм на невеликій кількості отримувачів, пояснює міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Чи зміняться правила надання субсидій?

Міністр соціальної політики наголошує, що правила надання субсидій не зміняться.

Тобто, як і зараз, отримати субсидію зможуть ті, хто витрачає на комунальні послуги понад 15% щомісячного сукупного доходу. Рахуватимуть по доходу зареєстрованих у будинку осіб.

Якщо житло орендоване, то квартиранти зможуть також оформити субсидію, але на підставі договору найму чи оренди житла.

Для отримання субсидії потрібно заповнити заяву і декларацію про доходи. Зробити це можна як письмово, так і електронно.

Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів, пояснюють на сайті Міністрества соціальної політики.

«Уявімо ситуацію, що 8 мільярдів гривень щомісяця замість оплати комуналки потраплятимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же «Нафтогазом» за куплений газ», – йдеться на сайті.