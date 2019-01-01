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01 Січень 2019, Київ 14:03
Новини | Події

В Україні розпочалася монетизація комунальних субсидій

Як планують в уряді, банк розраховуватиметься за субсидіанта з постачальниками комунальних послуг та інформуватиме громадян про те, скільки їм залишилося доплатити

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З 1 січня субсидії на оплату комунальних послуг видаватимуться в грошовій формі тим сім’ям, які вперше по них звертатимуться. Рішення, яке набрало чинності в перший день 2019 року, 27 грудня ухвалив Кабінет міністрів.

«Субсидія від держави надходитиме на їхній персональний обліковий запис в «Ощадбанку». Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку», – пояснює прес-служба уряду.

Очікується, що субсидіанти отримуватимуть сповіщення про те, скільки мають доплатити за всі комунальні платежі разом.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева
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Все, що потрібно знати про монетизацію субсидій

Із 1 травня 2019 року уряд планує монетизувати субсидії для тих, хто отримує допомогу протягом кількох років, в тому числі влітку. А з жовтня 2019 року монетизація має охопити всіх жителів, які отримують субсидії. При цьому, як стверджують в уряді, «кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено».

У листопаді 2018 року міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що субсидію отримують 5 мільйонів домогосподарств в Україні.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року.

На монетизацію субсидій не вистачить ні грошей, ні навиків, ні адмінресурсу – Герус
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На монетизацію субсидій не вистачить ні грошей, ні навиків, ні адмінресурсу – Герус

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