Опалювальний сезон у Києві завершать цього тижня – влада

Опалювальний сезон у Києві завершиться 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко, повідомив 3 квітня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Нагадаю, що рішення про завершення опалювального сезону орган місцевого самоврядування ухвалює, виходячи з погодних умов. За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення. Окремо наголошую, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів», – сказав Пантелеєв.

За його словами, протягом опалювального сезону «Київтеплоенерго» виявило й усунуло майже шість тисяч пошкоджень теплових мереж.

Почався опалювальний сезон у середині жовтня минулого року.