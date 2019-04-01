Метеорологи: 4 температурні рекорди зафіксовані у Києві в березні

У березні в Києва зафіксовано чотири температурних рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За повідомленням, найтепліше у столиці України було 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла + 20,0°С. Найхолодніше було 3 березня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -6,3°С.

За даними метеорологів, березень у Києві був на 4,4°С теплішим за кліматичну норму. В обсерваторії повідомили, що його середня температура склала + 5,1°С.

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Завдяки підвищеній середньомісячній температурі повітря, березень увійшов у десятку найтепліших місяців у столиці України за 139 років спостереження.

Опадів у Києві в березні випало 32 мм, що склало 82% кліматичної норми.