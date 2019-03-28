Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Березень 2019, Київ 17:52
Новини | Суспільство

Тривалість метеорологічного літа у XXI столітті в Києві збільшилась на тиждень – обсерваторія

5 березня у Києві настала метеорологічна весна

Дивитись коментарі

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у місті Києві середня тривалість метеорологічного літа збільшилась за останні роки. На сайті відомства заперечили окремі повідомлення про те, що тривалість літа в останні десятиліття зменшилась.

«Середня тривалість метеорологічного літа у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців, а не двох», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в обсерваторії, про це, зокрема, свідчать спостереження її метеостанції.

На вихідні прогнозують теплу погоду
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В Україні потеплішає до 18 градусів тепла – синоптик

5 березня у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що до Києва прийшла метеорологічна весна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG