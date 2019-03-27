В Україні потеплішає до 18 градусів тепла – синоптик

В Україні 31 березня потеплішає до 18 градусів тепла, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Але поки що, завтра, холодне повітря домінуватиме. Найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише 4-9 градусів, на заході 6-11 градусів. Сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на південь України. Так-так. Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу», – написала Діденко.

Вона зазначила, що Одещина втримається від вологої погоди. У західних областях відбудуться невеликі дощі, втім у більшості областей України 28 березня буде сухо. У Києві погода буде холодною, проте опади не очікуються. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень за рахунок сонячних прояснень потеплішає до 5-8 градусів, пише Діденко.

Укргідрометцентр солідарний із прогнозами синоптика.