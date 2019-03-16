«Кожне дерево, щит чи стовп становлять загрозу»: в ДСНС попереджають про сильні пориви вітру впродовж вихідних

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру по всій території України.

За даними Українського гідрометцентру, впродовж доби 16 березня і вночі 17 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня в західних областях – місцями 25-28 м/с.

Крім того, вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах синоптики прогнозують значні опади (дощ та мокрий сніг).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила на два дні штормове попередження через посилення вітру.

«Я вкотре закликаю усіх у період оголошення штормового попередження бути обережними. У ці вихідні, 16 та 17 березня, синоптики прогнозують сильні пориви вітру на території України. Водночас переважно тепла погода сприяє тому, що більшість наших співвітчизників вирішить провести суботу та неділю ближче до природи. Але я нагадую, що у цей період кожне дерево, рекламний щит чи стовп становлять загрозу. Бережіть себе і не наражайте свої життя на небезпеку!», – написав очільник ДСНС Микола Чечоткін у Facebook.

Напередодні про те, що в Україну йде циклон з дощами та штормовим вітром, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як повідомляли в ДСНС, 11 березня цього року в місті Коростишів Житомирської області через негоду загинула жінка, її дочка отримала важкі травми. Рятувальники розповіли, що через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину зірвало покрівлю, яка впала на двох жінок.

Це була щонайменше третя смерть через сильний вітер в Україні. Раніше у Вінницькій області загинули 11-річна дівчинка та 29-річна жінка.