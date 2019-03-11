Друга смерть від падіння дерева: жертвою стала 29-річна жителька Хмільника

У місті Хмільник Вінницької області 11 березня на місцеву 29-річну жительку впало дерево, яке смертельно її травмувало. За даними поліції, трагедія сталася близько 10:00 на вулиці Північній.

«Усі обставини та причини трагедії будуть з’ясовані в рамках відкритого кримінального провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство, з позначкою «нещасний випадок»)», – йдеться в повідомленні.

Це вже другий випадок загибелі людини через падіння дерева у Вінницькій області за останні кілька годин. У неділю внаслідок падіння частини дерева у Вінниці, неподалік Східного автовокзалу, загинула 11-річна дівчинка.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила громадян про посилення вітру в 15 областях й оголосила через це другий, «помаранчевий» рівень небезпеки.