У Львові вітер зірвав дах з житлового будинку

У Львові вночі шквальним вітром зірвало покрівлю з даху двоповерхового будинку на вулиці Рибній та пошкодило дахи двох сусідніх будівель та припаркований поблизу автомобіль, повідомляє міська рада.

За її даними, постраждалих немає. Комунальники планують встановити на пошкоджених будинках тимчасову покрівлю.

Український гідрометцентр попереджає про сильний вітер у всіх західних областях.

Загалом 10 березня обіцяють дощ на всій території України, подекуди у Карпатах – з мокрим снігом.