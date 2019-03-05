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05 Березень 2019, Київ 14:35
Новини | Події

Рятувальники закликають громадян утриматися від походу в Карпати

Рятувальники розповіли, що через опади та хуртовину на високогір’ї Закарпатської області

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Управління ДСНС України в Закарпатській області закликає громадян утриматися від походу в Карпати 5-6 березня.

Рятувальники розповіли, що через опади та хуртовину на високогір’ї Закарпатської області.

«Зважаючи на це, управління ДСНС України в Закарпатській області закликає громадян утриматися від походу в гори, адже у разі сходження лавини подібна подорож може завершитися трагічно», – попередили рятувальники.

Синоптики прогнозують на Закарпатті 9-11 градусів тепла й слабкий дощ 5 березня та 11-13 градусів і мінливу хмарність 6 березня.

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