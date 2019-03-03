Рятувальники попереджають про значну небезпеку лавин у горах на Івано-Франківщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської області.

«За даними Укргідрометцентру, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину.

Наприкінці лютого рятувальники повідомляли про загибель двох туристів під час сходження на гору Піп Іван Чорногірський.