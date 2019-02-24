ДСНС: із гори Піп Іван спустили всіх застряглих туристів, потерпіли троє рятувальників

Із гори Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах спустили всіх туристів, які застрягли там через негоду і з яких двоє загинули, при цьому потерпіли і троє рятувальників, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, із групи у вісім осіб останніх чотирьох у супроводі рятувальників і волонтерів до 12:30 супроводили з вершини до урочища Погорілець, після медичного огляду ті відмовилися від шпиталізації. А до 14:30 туди доставили і передали правоохоронцям і тіла двох загиблих, які не вижили через значні обмороження.

При цьому до лікарні звернулися троє рятувальників із попереднім діагнозом – обмороження верхніх кінцівок і обличчя.

Перших двох туристів, які найбільше потребували допомоги через обмороження, вдалося спустити вниз на спеціальних ношах удень 23 лютого і передати їх працівникам швидкої допомоги; їх із гіпотермією і обмороженням кінцівок і обличчя направили в районну лікарню в селищі Верховина. Спуск решти тоді довелося відкласти через складні погодні умови.

Туристи звернулися по допомогу до рятувальників увечері 22 лютого. Тоді їх вдалося доставити до рятувального поста на вершині гори.

У час рятувальної операції, за даними ДСНС, температура сягала −14 – −22 градусів морозу, був сильний вітер (30 м/с), іноді нульова видимість, снігові замети були глибиною до 1,5–2 метрів.

До операції порятунку було залучено 48 осіб: від управління ДСНС в Івано-Франківській області 31 член особового складу на 7 одиницях техніки, а також 15 волонтерів і 2 військовослужбовці-прикордонники.

Гора Піп Іван Чорногорський – одна з найвищих в Українських Карпатах (2020,5 м), розташована в масиві Чорногора на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей.