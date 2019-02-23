У Карпатах замерзли двоє туристів – ДСНС

Двоє туристів померли внаслідок обмороження в Карпатах 22 лютого, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«22 лютого о 20 год. 30 хв. до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ПРВ с. Явірник СПРЧ АРЗ СП (г. Піп Іван) звернулась група туристів в кількості 8 чоловік, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський, про надання допомоги. Рятувальниками до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, два з яких померли, п’ять туристів рухались самостійно. В зв'язку зі складними погодними умовами (сильний вітер 30 м/с, велика висота снігового покрову 1,5-2 м та низька температура повітря -14) подальші заходи з супроводу групи туристів до підніжжя гори заплановані на 5 год. 23 лютого», – вказали рятувальники в першому повідомленні і додали, що «біля підніжжя гори створено штаб з проведення рятувальних робіт для координації зв’язку між рятувальниками», та «створено проміжний пункт обігріву».

Уже 23 лютого об 11:10 пошуково-рятувальна група ДСНС прибула до рятувального поста на горі Піп Іван для супроводу туристів та транспортування тіл загиблих.

«На даний час пошуково-рятувальна група ДСНС разом з туристами очікують покращення погодних умов для початку спуску. В горах спостерігається ускладнення погодних умов: температура повітря 22 градусів морозу, сильний вітер, нульова видимість снігові перемети подекуди сягають до 1,5-2 метрів», – вказано в новому повідомленні ДСНС.

Для проведення заходів з супроводу групи туристів до підніжжя гори залучено рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського пошуково-рятувальних загонів у кількості 34 людей та шести одиниць техніки.