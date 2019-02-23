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23 Лютий 2019, Київ 23:09
Новини | Події

ДСНС: двох застряглих на горі Піп Іван туристів доправили до лікарні, спуск решти затримується через негоду

Двох постраждалих туристів передали медикам з гіпотермією та обмороженнями

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Гірські рятувальники відклали до 24 лютого спуск частини групи туристів, що застрягла на горі Піп Іван, через складні погодні умови, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

Як зазначається, цього дня у горах температура повітря сягала 22 градусів морозу, також спострерігались сильний вітер та нульова видимість через снігопад.

Раніше 23 лютого рятувальникам вдалося транспортувати на спеціальних ношах двох постраждалих туристів і передати їх медикам.

«Потерпілих з гіпотермією та обмороженням кінцівок і обличчя направлено у Верховинську центральну районну лікарню», – інформує ДСНС.

Ввечері 22 лютого до ДСНС звернулась група із восьми туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський, про надання допомоги. Двоє з них померли від обмороження.

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