ДСНС: двох застряглих на горі Піп Іван туристів доправили до лікарні, спуск решти затримується через негоду

Гірські рятувальники відклали до 24 лютого спуск частини групи туристів, що застрягла на горі Піп Іван, через складні погодні умови, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

Як зазначається, цього дня у горах температура повітря сягала 22 градусів морозу, також спострерігались сильний вітер та нульова видимість через снігопад.

Раніше 23 лютого рятувальникам вдалося транспортувати на спеціальних ношах двох постраждалих туристів і передати їх медикам.

«Потерпілих з гіпотермією та обмороженням кінцівок і обличчя направлено у Верховинську центральну районну лікарню», – інформує ДСНС.

Ввечері 22 лютого до ДСНС звернулась група із восьми туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський, про надання допомоги. Двоє з них померли від обмороження.