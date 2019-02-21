ДСНС попереджає про «відновлення снігового покриву» на значній частині території України

У західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях 22 лютого падатиме помірний сніг, що спричинить відновлення снігового покриву висотою від одного до шести сантиметрів, повідомляє 21 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

«Місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу; 23–24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях уночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу», – вказують рятувальники.

Також у ДСНС попереджають про зростання ризику сходження снігових лавин у Карпатах.

«22 лютого внаслідок снігопадів та хуртовин у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – ідеться в повідомленні.